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Друг Трампа грозит сломать политическую систему Великобритании

Друг Трампа грозит сломать политическую систему Великобритании

В Великобритании назревает слом, казалось, давно устоявшейся политической системы. Консерваторам и лейбористам, которые в течение последнего столетия сменяли друг друга у власти, теперь придется подвинуться.

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