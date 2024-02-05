Демократы пробуют выделить деньги Украине, с запретом выплат пенсий украинцам. Республиканцы против финансирования Киева

Председатель комитета по ассигнованиям Сената Пэт Мюррей (демократ от штата Вашингтон) обнародовала согласованные Сенатом Конгресса США пакетные договорённости по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей.
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