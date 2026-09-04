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Рязанские новости

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В Рязани установили новый светофор

В Рязани установили новый светофор

На пересечении 7-го Мервинского проезда, Мервинской улицы и Паркового проспекта в Рязани появился новый светофорный объект, его оборудовали пешеходными переходами, камерами и детекторами транспорта.

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