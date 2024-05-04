В ДНР заявили о паническом бегстве ВСУ из Архангельского под Авдеевкой

Украинские военные панически отступают из Архангельского, сообщает ТАСС. Источник в силовых структурах ДНР утверждает, что украинская сторона пытается организовать оборону на подступах к населенному пункту.
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