СМИ: Уимблдон не планирует выдавать специальные аккредитации инфлюенсерам

Организаторы Уимблдона не планируют вводить специальные аккредитации для инфлюенсеров, сообщают СМИ. Поводом стали инциденты на проходящем в Нью-Йорке US Open, где матчи прерывались из-за съемок с ярким освещением и сильного шума во время розыгрышей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)