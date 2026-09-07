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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СМИ: Уимблдон не планирует выдавать специальные аккредитации инфлюенсерам

СМИ: Уимблдон не планирует выдавать специальные аккредитации инфлюенсерам

Организаторы Уимблдона не планируют вводить специальные аккредитации для инфлюенсеров, сообщают СМИ. Поводом стали инциденты на проходящем в Нью-Йорке US Open, где матчи прерывались из-за съемок с ярким освещением и сильного шума во время розыгрышей .

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