СМИ: Уимблдон не планирует выдавать специальные аккредитации инфлюенсерам

Организаторы Уимблдона не планируют вводить специальные аккредитации для инфлюенсеров, сообщают СМИ. Поводом стали инциденты на проходящем в Нью-Йорке US Open, где матчи прерывались из-за съемок с ярким освещением и сильного шума во время розыгрышей .