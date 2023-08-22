Стал известен вопрос тестового электронного голосования в Москве

Тестирование будет проводиться с 8:00 до 14:00. Москвичи будут принимать участие в тестовом электронном голосовании, которое состоится 25 августа, чтобы определить, какие мероприятия для жителей они предпочли бы на День города.
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