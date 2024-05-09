В Нижегородской области стартовала всероссийская акция «Стена памяти». В образовательных учреждениях, общественных и культурных пространствах региона, на предприятиях появятся «Стены памяти», где любой желающий сможет, заранее распечатав портрет героя, разместить фото рядом с изображениями других ветеранов.