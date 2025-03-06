Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила главу молдавского минздрава Аллу Немеренко за слова, что «все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия» в 1944 году.
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