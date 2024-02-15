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«Если бы мы задавили майдан в самом начале, остальные бы просто разбежались»

«Если бы мы задавили майдан в самом начале, остальные бы просто разбежались»

Три четверти украинцев были против майдана, а на юго-востоке страны надеялись, что власти разберутся с путчистами в Киеве, вот только столицу тогда захватили «западенцы», заявил «Известиям» бывший премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров.

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Комментарии
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Владимир
Это ошибка президента.... Нужно было танками всю эту толпу в асфальт закатать... Когда то в стране Уз... была на подобие история...  Там просто всех в асфальт закатали.....
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