«Если бы мы задавили майдан в самом начале, остальные бы просто разбежались»

Три четверти украинцев были против майдана, а на юго-востоке страны надеялись, что власти разберутся с путчистами в Киеве, вот только столицу тогда захватили «западенцы», заявил «Известиям» бывший премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров.
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