Тюменский боец выиграл почти миллион рублей за три минуты боя

Тюменский боец ММА Иван Гниздицкий выступил в сильнейшей лиге Азии — One Championship. Он смог нокаутировать соперника за две минуты и 46 секунд, за что президент организации вручил тюменцу 350 тысяч бат — это примерно 924 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии