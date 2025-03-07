Тюменский боец выиграл почти миллион рублей за три минуты боя

Тюменский боец ММА Иван Гниздицкий выступил в сильнейшей лиге Азии — One Championship. Он смог нокаутировать соперника за две минуты и 46 секунд, за что президент организации вручил тюменцу 350 тысяч бат — это примерно 924 тысячи рублей.