Рост рождаемости возможен только при одном условии…

В

Воробей

К сожалению, равенство, в любой версии, не спасёт семью в эмансипированном социуме - уровень разводов будет лишь повышаться. Подсознание женщин только с воспринимаемым им сильным мужчиной позволяет практиковать супружеский секс, как регулярную практику. Просто потому, что именно только такой мужчина сулит повышенные шансы на выживание её потомства. Режим равенства определённо с этим вступает в фактический конфликт. Воспринимаемый равным муж превращается в "квази-сыночка" или "братика", с которым секс не уместен.