ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Рост рождаемости возможен только при одном условии…

Рост рождаемости возможен только при одном условии…

Мы живем в эпоху, когда женщины перестали бояться обсуждать, что материнство – это не только функция, оно требует иной включенности — эмоциональной, физической, профессиональной В каком бы кафе за капучино мы ни обсуждали тему демографии, она неизбежно упирается в один вопрос: а кто на самом деле делает всю работу, чтобы семейный корабль не пошёл ко дну? Ответ очевиден: женщина.

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Комментарии
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В
Воробей
К сожалению, равенство, в любой версии, не спасёт семью в эмансипированном социуме - уровень разводов будет лишь повышаться. Подсознание женщин только с воспринимаемым им сильным мужчиной позволяет практиковать супружеский секс, как регулярную практику. Просто потому, что именно только такой мужчина сулит повышенные шансы на выживание её потомства. Режим равенства определённо с этим вступает в фактический конфликт. Воспринимаемый равным муж превращается в &quot;квази-сыночка&quot; или &quot;братика&quot;, с которым секс не уместен.
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3 час.
А
Александр24
Рост рождаемости возможен только при одном условии - обеспечьте молодые семьи социальным бесплатным жильём, а не грабительской пожизненной ипотекой.
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56 мин.
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