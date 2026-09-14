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Оценка запасов воды на Луне и их влияние на перспективы лунной колонизации

Оценка запасов воды на Луне и их влияние на перспективы лунной колонизации

Открытие водяного льда в глубоких кратерах на полюсах Луны вызвало интерес к строительству лунных баз и городов с промышленной инфраструктурой.

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