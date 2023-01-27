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Царьград

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Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на предмет обнаружения там оружия

Рогов призвал МАГАТЭ проверить украинские АЭС на предмет обнаружения там оружия

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что сотрудникам Международного агентства по атомной энергии нужно обследовать станции Украины для выявления размещенного на них оружия ВСУ.

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