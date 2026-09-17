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От колымских лагерей до забвения на пике славы: с чем столкнулись 7 звезд советского кино

От колымских лагерей до забвения на пике славы: с чем столкнулись 7 звезд советского кино

Экранные образы легенд советского кинематографа запомнились миллионам зрителей: светлые улыбки, отточенные диалоги и кажется бесконечный народный почет.

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