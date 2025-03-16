«Игрушки», которые получают энергию от настоящих продуктов: Что умет гастроботы

Будущее невозможно без роботов, считали когда-то писатели, ученые и просто мечтатели. Что ж, будущее, в некотором смысле, уже наступило – и нет ничего удивительного в том, что предсказания фантастов сбываются, а умные машины все больше напоминают людей – и «интеллектом», и навыками, и умением взаимодействовать с окружающей средой.