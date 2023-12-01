Денисов: Россия готова возобновить связи с Западом на справедливой основе

РИАМО - 1 дек. Россия готова в любой момент возобновить связи с Западом на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов в беседе с РИА Новости.