Денисов: Россия готова возобновить связи с Западом на справедливой основе

РИАМО - 1 дек. Россия готова в любой момент возобновить связи с Западом на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов в беседе с РИА Новости.
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