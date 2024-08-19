Обнаружено антитело против всех штаммов коронавируса

Ученые Северо-Восточного университета, Университета Райса и Йельского университета обнаружили антитело, которое может обеспечить всеобъемлющую защиту от эволюционирующего коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
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