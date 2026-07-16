Как ИИ-генерация кода изменила мой подход к разработке и архитектуре микросервисов

Помню времена, когда каждая новая строка кода рождалась в муках. Мы, разработчики, тратили колоссальное количество времени не столько на проектирование сложной логики, сколько на бесконечное написание шаблонных конструкций, рутинных обработчиков и повторяющейся из раза в раз инфраструктурной обвязки.