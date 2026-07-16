stroimdom21
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stroimdom21

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Как ИИ-генерация кода изменила мой подход к разработке и архитектуре микросервисов

Как ИИ-генерация кода изменила мой подход к разработке и архитектуре микросервисов

Помню времена, когда каждая новая строка кода рождалась в муках. Мы, разработчики, тратили колоссальное количество времени не столько на проектирование сложной логики, сколько на бесконечное написание шаблонных конструкций, рутинных обработчиков и повторяющейся из раза в раз инфраструктурной обвязки.

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