MoneyMan: россияне в крупных городах чаще отказываются от уже одорбренных займов

Россияне из городов-миллионников чаще отказываются от уже одобренных микрозаймов. Показатель Take rate, отражающий долю фактически выданных на руки займов в общем объеме одобренных запросов, здесь в среднем ниже на 1-3 процентных пункта ниже, чем в остальных городах.