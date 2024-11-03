Санду заявила, что будет президентом для всех граждан Молдавии

Действующий глава Молдавии Майя Санду пообещала, что будет президентом для всех граждан республики. С соответствующим заявлением она выступила на брифинге в своем предвыборном штабе, сообщает РИА Новости.
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