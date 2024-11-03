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Санду заявила, что будет президентом для всех граждан Молдавии

Санду заявила, что будет президентом для всех граждан Молдавии

Действующий глава Молдавии Майя Санду пообещала, что будет президентом для всех граждан республики. С соответствующим заявлением она выступила на брифинге в своем предвыборном штабе, сообщает РИА Новости.

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