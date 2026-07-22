Гаучо покинул 2Drots. Нападающий выступал за клуб с 2022 года

Гаучо объявил об уходе из 2Drots. Форвард выступал за клуб со второго сезона WINLINE Медиалиги . В составе клуба Гаучо стал чемпионом МФЛ-2 и казахстанской медиалиги, победителем МКС-2023 и Суперкубка МФЛ в Абу-Даби.