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Странная теория заговора про исчезновение Винисиуса: фанаты верят, что за «Реал» играет его двойник

Странная теория заговора про исчезновение Винисиуса: фанаты верят, что за «Реал» играет его двойник

Подменили?Винисиус Жуниор стал героем новой футбольной теории заговора. Фанаты в соцсетях стали подозревать, что бразильца подменили после чемпионата мира — якобы сейчас за «Реал» играет не оригинальный нападающий, а его двойник.

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