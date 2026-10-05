Странная теория заговора про исчезновение Винисиуса: фанаты верят, что за «Реал» играет его двойник

Подменили?Винисиус Жуниор стал героем новой футбольной теории заговора. Фанаты в соцсетях стали подозревать, что бразильца подменили после чемпионата мира — якобы сейчас за «Реал» играет не оригинальный нападающий, а его двойник.
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