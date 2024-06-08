Russpass: масштабное обновление для удобства и расширения спектра услуг

Новый курортный сезон начался с масштабного обновления популярного туристического сервиса Russpass. Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, теперь пользователи могут не только забронировать отель или купить билеты на мероприятия, но и спланировать полноценное путешествие по России.