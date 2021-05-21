RT НА РУССКОМ

9 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Лановой
    Может 10%, а 40% на зарплату работников.Российские госком...
  • Анатолий Лановой
    Такое впечатление, что каждый футболист сборной старается избавиться от мяча, как только получит пас.Александр Мостово...
  • Ирина Богданова
    И зачем нужна России эта встреча с отморозками от политики? Они думают сломать русских? Не получиться бедолаги зря с...CNN назвал состав...

Москалькова отметила проблемы с допуском адвокатов к задержанным по административным делам

Москалькова отметила проблемы с допуском адвокатов к задержанным по административным делам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью RT заявила о необходимости внесения корректив в КоАП, чтобы решить проблему недопуска адвокатов к задержанным за совершение административных правонарушений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх