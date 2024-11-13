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Спички - не игрушка

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В Санкт-Петербурге задержан украинский диверсант, пытавшийся поджечь военную авиационную технику

В Санкт-Петербурге задержан украинский диверсант, пытавшийся поджечь военную авиационную технику

Сотрудники ФСБ продолжают задерживать украинских агентов по всей территории России. Очередной любитель «быстрых денег» попал в руки силовиков в Санкт-Петербурге.

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