Поморье ждут дожди и грозы: прогноз до +29°C в выходные

В предстоящие выходные дни, 1 и 2 августа, на территории Поморья сохранится теплая погода. Как сообщили в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозы.
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