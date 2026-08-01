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Царьград

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В России найден новый минерал, который дороже золота: что о нём известно

В России найден новый минерал, который дороже золота: что о нём известно

Учёные обнаружили уникальный по составу минерал в Хибинах и назвали его «Кольский ашкрофтин».Научное сообщество пополнилось ещё одним открытием: в Кировском руднике Хибинского массива найден минерал, ранее неизвестный геологам.

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