В России найден новый минерал, который дороже золота: что о нём известно

Учёные обнаружили уникальный по составу минерал в Хибинах и назвали его «Кольский ашкрофтин».Научное сообщество пополнилось ещё одним открытием: в Кировском руднике Хибинского массива найден минерал, ранее неизвестный геологам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии