Фото: коллаж Царьграда В Киеве проходит акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Но спасёт ли это столицу Украины от отключения тепла и электричества зимой? У здания Киевской городской администрации началась акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко, передаёт украинское агентство УНИАН.
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