Январская жизнь россиян по новым законам

Новый год принес в жизнь россиян новые законы. По каким правилам придётся жить — читайте материал. 1 января Федеральный бюджет на 2024–2026 годы Доходы составят 35,065 трлн рублей в 2024-м, 33,552 трлн рублей в 2025-м и 34,051 трлн рублей в 2026 году, а расходы — 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн рублей соответственно.