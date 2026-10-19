Когда бытовые мелочи вроде немытой посуды или выбора начинки для пиццы неожиданно превращаются в повод для бурной ссоры, важно вовремя осознать, что градус эмоций стремительно растет, и постараться его снизить.
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