Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться?

Что важно знать о синдроме самозванцаСиндром самозванца – это ментальное состояние, характеризующееся постоянным ощущением "недостаточности" (навыков, профессиональных качеств, умений и способностей) и страхом показаться обманщиком, не заслуживающим успеха или признания.