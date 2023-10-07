Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться?

Что важно знать о синдроме самозванцаСиндром самозванца – это ментальное состояние, характеризующееся постоянным ощущением "недостаточности" (навыков, профессиональных качеств, умений и способностей) и страхом показаться обманщиком, не заслуживающим успеха или признания.
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