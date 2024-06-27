В Краснодаре с 1 июля изменится схема движения автобусного маршрута №32

Это требуется для обеспечения транспортной доступности коттеджного посёлка "Греция".В краевой столице с 1 июля автобус маршрута № 32 "Бальнеолечебница — микрорайон Молодёжный" проследует в прямом и обратном направлениях на остановку "КП "Греция".