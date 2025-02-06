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Сводка с фронта на 6 февраля. Эскалация на Запорожье - война дронов, у Суджи – подкрепление ВСУ

Сводка с фронта на 6 февраля. Эскалация на Запорожье - война дронов, у Суджи – подкрепление ВСУ

Атаки российских ударных БПЛА Минувшей ночью российские беспилотники нанесли удары по целям в Киеве, Харькове, а также на территории Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.

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