Сводка с фронта на 6 февраля. Эскалация на Запорожье - война дронов, у Суджи – подкрепление ВСУ

Атаки российских ударных БПЛА Минувшей ночью российские беспилотники нанесли удары по целям в Киеве, Харькове, а также на территории Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.
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