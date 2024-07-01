Гладкоствол переднего края: дробовики для применения в СВО Ударные FPV БЛА стали главной проблемой Российских войск и одной из главных проблем ВСУ.
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Гладкоствол переднего края: дробовики для применения в СВО Ударные FPV БЛА стали главной проблемой Российских войск и одной из главных проблем ВСУ.
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