Армия России вводит режим тишины на херсонском направлении с 27 октября, заявили в Генштабе. Огонь прекратят с 04:00 (мск) для проведения гуманитарной операции в Алёшках, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов.