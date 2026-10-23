Армия России вводит режим тишины на херсонском направлении с 27 октября, заявили в Генштабе. Огонь прекратят с 04:00 (мск) для проведения гуманитарной операции в Алёшках, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов.
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