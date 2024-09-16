Политическая интрига: в Березовском началась настоящая борьба за пост главы города

В городе Березовском этой осенью может смениться мэр. Очередной срок полномочий Евгения Писцова, который руководит городом с 2011 года, подходит к концу, уже объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета.
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