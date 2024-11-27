«Стенка на стенку»: почему русские так любили драться

Задумывались ли вы, почему в русском языке встречается так много поговорок, связанных с драками: «Что за шум, а драки нет?», «Добрый праздник не без драки», «В избе драка — народ у ворот»… Дело в том, что «мордобой» у нас является своего рода традицией, существующей с незапамятных времен.