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Плацдарм ВСУ у Купянска сжимается с каждым днем, а русская артиллерия растерзала нацистов «Азова»* и арсеналы боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 октября 2023 года

Плацдарм ВСУ у Купянска сжимается с каждым днем, а русская артиллерия растерзала нацистов «Азова»* и арсеналы боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 октября 2023 года

Плацдарм ВСУ у Купянска сжимается с каждым днем, а русская артиллерия растерзала нацистов «Азова»* и арсеналы боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 октября 2023 года Юлия СоколоваВновь зазвучали новости с фронта, и на этот раз они пришли прямо от Министерства обороны Российской Федерации.

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