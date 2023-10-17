Плацдарм ВСУ у Купянска сжимается с каждым днем, а русская артиллерия растерзала нацистов «Азова»* и арсеналы боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 октября 2023 года Юлия СоколоваВновь зазвучали новости с фронта, и на этот раз они пришли прямо от Министерства обороны Российской Федерации.