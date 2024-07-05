Азамат Конов принял участие в заседании комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов МСП социальным предприятием

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов 03.07.2024 в Центре «Мой бизнес» принял участие в заседании комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальным предприятием в Республике Адыгея.
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