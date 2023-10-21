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Литва просит ЕС запретить экспорт в РФ гвоздей и спиц для вязания

Литва просит ЕС запретить экспорт в РФ гвоздей и спиц для вязания

ЕС приступает к обсуждению 12-го пакета санкций против РФ.фото: wikipedia.org--> Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза против России предлагает ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, игл для шитья и спиц для вязания.

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Комментарии
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Надежда
Ну, евроопа сама гвозди из Китая экспортирует, а вот без вязальных спиц... даже и не знаю, переживет ли народ без спиц...)☺️
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15 час.
Бендер Задунайский
Спицы им в жопу !
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14 час.

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