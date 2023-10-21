Литва просит ЕС запретить экспорт в РФ гвоздей и спиц для вязания

ЕС приступает к обсуждению 12-го пакета санкций против РФ.фото: wikipedia.org--> Литва в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза против России предлагает ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, игл для шитья и спиц для вязания.
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