Customs inspectors in Chicago seize $118,000 in fake Forever Stamps

Customs and Border Protection agents seized nearly 162,000 counterfeit U.S. Forever Stamps at the Chicago International Mail Branch, the agency announced Thursday, intercepting a total of 8 shipments of fakes.
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