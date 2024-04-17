Руководитель Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки Фрэнк Кендалл поделился сведениями о том, что Китайская Народная Республика формирует мощные Вооружённые силы, которые позволят разгромить Вашингтон.
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