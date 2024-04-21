ИИ впервые сразился с пилотом истребителя в воздушном бою. В Пентагоне остались довольны

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) впервые свело в учебном бою истребители под управлением ИИ и человекаУчебный воздушный бой между двумя истребителями, одним из которых управлял пилот, а вторым — система искусственного интеллекта, в DARPA назвали первым в мире.