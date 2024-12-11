Дептранс предупредил о кражах денег под предлогом пополнения «Тройки». Мошенники распространяют поддельные ссылки якобы на сайты Транспортного комплекса и предлагают пополнить проездную карту или карту москвича, передает Москва 24.
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