Власти Якутска заявили о мерах безопасности в школах после рассылки с угрозами

В пресс-службе управления образования администрации города Якутска поделились информацией о том, что на фоне рассылок с угрозами якутским школьникам в общеобразовательных заведениях ввели дополнительные меры безопасности.
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