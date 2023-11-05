Такие яркие параллели, такие очевидные. Есть нацистский Израиль, есть нацистская Украина. Есть маленькая Газа, есть маленький Донбасс.
Параллели
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Такие яркие параллели, такие очевидные. Есть нацистский Израиль, есть нацистская Украина. Есть маленькая Газа, есть маленький Донбасс.
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