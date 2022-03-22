Рыбные пельмени с запахом спирта производил приморский предприниматель

При исследовании пробы от партии рыбных пельменей производителя из Приморского края специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили несоответствие.
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