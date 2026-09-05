Технологическое будущее России: следующий этап конференции «Код индустрии» состоится в Москве

С 8 по 10 сентября 2026 года в Московской области на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот Экспо» пройдет Международный технологический конгресс.
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