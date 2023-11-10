Российский самолет прервал полет из-за проблем с шасси

Российский пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после выявления проблем с шасси. Инцидент, как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, произошел утром в пятницу, 10 ноября, с бортом Ан-26, выполнявшим рейс по маршруту Якутск — Саскылах.
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