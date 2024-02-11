Собянин: в Москве оцифровали 100 тысяч страниц древних рукописей

Для оцифровки находящихся в фондах древлехранилища имени В.И. Малышева Пушкинского дома Российской академии наук (РАН) рукописей, охватывающих период с XII по XX век, применяются высококачественные сканеры столичного производства, сообщает АГН «Москва».
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